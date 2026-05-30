IMPORTANTE PROYECTO EDUCATIVO
El Intendente Pío Sander y el Secretario de Gobierno Ismael Barnes, recibieron a Juan Todone, integrante de la Fundación Pan del Alma, una organización sin fines de lucro oriunda de Campana, provincia de Buenos Aires, que trabaja solidariamente en distintos puntos del país con el objetivo de erradicar las denominadas “escuelas rancho”. 📚✨
La fundación llegó a la localidad con el propósito de ver la posibilidad de avanzar en la construcción de una nueva escuela para la comunidad, llevando adelante un proyecto innovador y de gran impacto social.
La organización ya concretó obras similares en provincias como Misiones y Catamarca, mediante un moderno sistema constructivo que permite reducir las altas temperaturas y brindar mayor comodidad a alumnos y docentes. 🏗️🌡️
Las estructuras están compuestas por placas de chapa y aberturas delicadamente ensambladas, formando edificios rígidos, seguros y funcionales. La construcción se realiza con personal especializado, ingenieros y profesionales encargados de ejecutar cada etapa del proyecto. 👷♂️🔩
Uno de los aspectos más destacados es que las escuelas pueden construirse en tan solo tres días, mediante un trabajo articulado entre la fundación y los pobladores del lugar, fortaleciendo además el compromiso y la participación comunitaria. 🤝🏘️
Esta iniciativa busca dar respuesta a las necesidades edilicias existentes en el área educativa, afectadas por la falta de inversión y la ausencia de nuevas construcciones escolares. Para concretar el proyecto es necesario ciertos requisitos, los cuales fueron comprometidos por el municipio local.
Por su parte, el intendente Pío Sander celebró la propuesta y destacó la importancia de acercar infraestructura educativa a sectores alejados y vulnerables, remarcando que este nuevo edificio permitirá resolver un serio problema de hacinamiento, donde actualmente alumnos y docentes desarrollan sus actividades en condiciones muy precarias. 🏫💬
🙋♀️🙋♂️ Los padres que acompañaron el encuentro señalaron que actualmente la escuela funciona en un centro comunitario cedido en comodato por diez años, y destacaron que esta iniciativa representa una gran oportunidad para que la institución pueda contar finalmente con un espacio propio y adecuado para el desarrollo de las actividades educativas.
🎉 Además, celebraron que la Fundación Pan del Alma haya elegido Juan José Castelli para cumplir el sueño de cientos de niños de los barrios más vulnerables, quienes podrán contar con un nuevo edificio escolar digno, seguro y preparado para brindar mejores condiciones de aprendizaje. 📖💙
📝 Durante el encuentro, las partes firmaron un acta compromiso donde se establecen distintas condiciones de trabajo y seguridad, asumiendo responsabilidades conjuntas para cumplir con cada uno de los puntos acordados y avanzar de manera organizada en este importante proyecto educativo.
🙏 Finalmente, agradecieron al municipio por el acompañamiento y el apoyo en las gestiones impulsadas para hacer realidad esta obra tan esperada por toda la comunidad.