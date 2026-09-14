INCENDIO DE VEHÍCULO EN INMEDIACIONES DE RUTA 95 EN PJE. LAS FLORES
14 septiembre, 2026
Personal de comisaria primera intervino ante el incendio de un automóvil Toyota Land Cruiser, ocurrido en inmediaciones de Ruta Nacional N° 95, Paraje Las Flores.
El rodado resultó totalmente calcinado, sin registrarse personas lesionadas. Personal de Bomberos trabajó en el lugar para sofocar el foco ígneo.
La Fiscalía interviniente dispuso la recepción de declaraciones testimoniales y la realización del correspondiente informe técnico por parte de Bomberos.