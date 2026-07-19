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INDIGNACION TOTAL, ROBARON UN INODORO DE LA EEP N 1043

19 julio, 2026


Hay que ser muy miserable para entrar a una escuela y robar un inodoro. No es una simple travesura: es un acto de delincuencia que deja sin un servicio básico a los alumnos y docentes, y demuestra un absoluto desprecio por la educación y por el esfuerzo de toda la comunidad.

Mientras muchos trabajan para mejorar las escuelas, otros solo saben destruir y robar. Ya es hora de que estos hechos dejen de quedar impunes. Los responsables deben ser identificados, enfrentar las consecuencias de sus actos y reparar el daño que causaron.

Las escuelas son de todos. Quien roba en una escuela, le roba a toda la comunidad.
Robaron los dos inodoros, solo perjudican a los niños. 😔

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