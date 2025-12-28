INTENSOS TRABAJOS PARA SACAR A UN CAMIÓN CON COMBUSTIBLE QUE QUEDÓ VARADO EN EL IMPENETRABLE
28 diciembre, 2025
El camión transporta combustible para abastecer a la estación generadora de Misión Nueva Pompeya y debido a las intensas lluvias quedó varado en el barro.
En el lugar se realizó un intenso trabajo con la colaboración de pobladores y un tractor pero la situación es bastante complicada.
Desde SECHEEP anunciaron a la población interconectada al suministro de Aggreko que se mantendrán los cortes programados de 5 a 9 y de 15 a 18 horas hasta que el abastecimiento ingrese para los motores generadores