JOSÉ «TATO» GÓMEZ GANA TERRENO Y EMPIEZA A PERFILARSE PARA LA DISPUTA POR COLONIAS UNIDAS EN 2027
El dirigente José “Tato” Gómez viene mostrando un crecimiento sostenido en conocimiento e imagen positiva y comienza a posicionarse como uno de los nombres con mayor proyección de cara a las elecciones municipales de 2027. Con presencia territorial, una agenda propia y cuatro pilares claramente definidos, busca consolidarse como una alternativa frente al oficialismo de Alicia Leiva.
A más de un año de las elecciones municipales de 2027, el escenario político de Colonias Unidas comienza lentamente a tomar forma. Entre los dirigentes que vienen ganando espacio aparece José “Tato” Gómez, quien desde hace tiempo trabaja en la construcción de una alternativa local dentro del espacio Chaco Puede, que acompaña políticamente al gobernador Leandro Zdero.
No se trata de una aparición repentina.
Gómez viene “pidiendo pista” desde el año pasado y las diferentes mediciones realizadas en la localidad vienen mostrando una evolución favorable tanto en conocimiento como en valoración positiva.
El último sondeo, realizado entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre, vuelve a marcar esa tendencia: su nombre continúa creciendo y comienza a instalarse entre los dirigentes con posibilidades de protagonizar la discusión política de 2027.
Del conocimiento al territorio
Durante 2026 esa construcción política comenzó a trasladarse con mayor intensidad al territorio.
Recorridas, reuniones con vecinos, encuentros con jóvenes, acompañamiento a instituciones y participación en diferentes problemáticas comunitarias forman parte de una estrategia que busca construir presencia más allá de los tiempos electorales.
También comenzó a consolidarse el espacio “Unidos por Unidas”, con una identidad marcadamente local y con la intención de colocar las necesidades de Colonias Unidas por encima de las diferencias partidarias.
El desafío político de Gómez será ampliar esa construcción, sumar sectores independientes y lograr que su crecimiento en imagen y conocimiento se transforme progresivamente en una alternativa electoral competitiva.
Cuatro pilares para diferenciarse
En esa construcción, Gómez comenzó a plantear cuatro pilares que pretende convertir en la columna vertebral de su propuesta municipal.
El primero es el cero nepotismo, planteando que familiares directos de quienes conduzcan el municipio no ocupen cargos políticos dentro de la administración.
El segundo es la transparencia y modernización municipal, con la propuesta de avanzar hacia un municipio virtual donde los vecinos puedan acceder de manera sencilla a información sobre ingresos, gastos, obras, contrataciones y utilización de los recursos públicos.
El tercer eje apunta a terminar con las reelecciones indefinidas, estableciendo como principio político un máximo de dos períodos consecutivos, es decir, ocho años al frente del municipio.
Y el cuarto tiene como protagonistas a los jóvenes: la creación de una Secretaría de Juventud independiente, con participación real en las decisiones y una asignación equivalente al 5% de la coparticipación municipal, destinada a políticas concretas para estudiantes, jóvenes de bajos recursos, formación y apoyo a iniciativas y emprendimientos juveniles.
Son cuatro puntos con los que Gómez busca marcar una diferencia política y generacional de cara al próximo proceso electoral.
Alicia Leiva sigue siendo la referencia a enfrentar
Del otro lado permanece Alicia Leiva, actual intendenta y principal referencia del oficialismo municipal.
Leiva mantiene la ventaja territorial y política propia de quien conduce el municipio, por lo que cualquier análisis serio obliga a reconocer que continúa siendo una figura central en el escenario de Colonias Unidas.
Sin embargo, el tablero comienza a mostrar movimientos.
Gómez dejó de ser solamente un dirigente que buscaba aumentar su nivel de conocimiento para comenzar a convertirse en uno de los nombres que aparecen con mayor frecuencia cuando se habla de renovación y de la futura disputa municipal.
Una construcción que todavía tiene camino por recorrer
El crecimiento registrado durante el último año representa una oportunidad, pero también plantea un desafío.
Todavía falta tiempo para 2027 y ninguna candidatura puede considerarse consolidada. Gómez deberá transformar imagen positiva, presencia territorial y propuestas en una construcción electoral suficientemente amplia para disputar seriamente el municipio.
Para ello será determinante su capacidad para ordenar su espacio dentro de Chaco Puede, ampliar hacia sectores independientes, sumar jóvenes y captar vecinos que buscan una alternativa a la actual conducción.
Los próximos meses permitirán saber hasta dónde puede llegar ese crecimiento.
Por ahora, algo comienza a quedar claro en el escenario político de Colonias Unidas: José “Tato” Gómez viene pidiendo pista desde hace tiempo y su nombre empieza a ocupar un lugar cada vez más importante en la carrera hacia 2027.
La elección todavía está lejos. Pero la disputa política ya comenzó.