JÓVENES INVESTIGADORAS DE CASTELLI RECIBIERON RECONOCIMIENTO EN LA FERIA NACIONAL DE CIENCIAS EN JUJUY
25 octubre, 2026
Bianca Frank Hruza e Ivana Jaimes, de la E.E.P N° 1009 de Castelli, fueron distinguidas en la instancia nacional de la Feria Nacional de Ciencias en Jujuy por su trabajo de investigación «Pequeñas partículas», arte sustenable.
La niñas formaron parte de la delegación chaqueña y viajaron acompañadas por la docente Noelia Muller.
Su experiencia demuestra que, con acompañamiento docente, dedicación y entusiasmo, las aulas pueden convertirse en espacios donde nacen grandes descubrimientos. Un orgullo para Castelli.