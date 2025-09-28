JUAN CARLOS PELLEGRINI: 17 DE AGOSTO DE 1936 – 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Nacio en Pozo la China (El Espinillo) el 17 de agosto de 1936; luego trabaja en el puesto sanitario de Fortin Lavalle y en 1973 llega a Castelli como agente sanitario. El 3 de marzo de 1974 comienza a trabajar en la JUM por iniciativa del Dr. Humberto Enrique Cicchetti. Se desempeña en la obra médica educacional como enfermero y lenguaraz como traductor entre los profesionales y las comunidades originarias que se acercan a recibir tratamiento de TBC. Luego trabaja en el hospital General Güemes hasta su jubilacion.
Fue pastor reverendo de la Iglesia Biblia Abierta ( Evangelica) .
El domingo 24 de septiembre de 2023 parte a la gloria eterna del padre a los 87 años de edad, dejando un legado a su comunidad originaria y a toda la población siendo uno de los primeros enfermeros QOM.
Fuente: Historiador Juan Jose Schmidt