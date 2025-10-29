JUAN JOSÉ CASTELLI: CHACO VOLVIÓ A EXPORTAR SANDÍAS A GRANEL DESPUÉS DE 42 AÑOS
Este miércoles por la noche partió ya el segundo camión rumbo a Montevideo, Uruguay.
Argentina volvió a exportar sandías a granel luego de más de cuatro décadas, y el hecho histórico tuvo como protagonista al productor chaqueño Walter Detzel, de Juan José Castelli, quien logró enviar dos camiones de 28 toneladas cada uno a Uruguay. El hito fue posible tras la eliminación de antiguas regulaciones que impedían este tipo de exportaciones, medida impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei.
Se trata de la primera exportación de sandías desde Chaco, y Detzel compartió un video de agradecimiento al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien atribuyó la decisión de quitar las trabas burocráticas.
“Será el primer cargamento de muchos equipos más. Costó, trabajamos mucho tiempo y gestionamos. Gracias al ministro de Desregulación, hoy estamos haciendo historia”, expresó emocionado.
El productor destacó que busca abrir nuevos mercados y fortalecer la relación comercial con Uruguay, además de avanzar en negociaciones para exportar a Paraguay y Chile.
“Esto empuja la producción chaqueña, genera competencia, descongestiona el mercado interno y permite a los productores recibir mejores precios”, señaló.
UNA HISTORIA DE PERSEVERANCIA
Detzel recordó que en 2018 ya había intentado exportar sandías a Paraguay, pero una reglamentación de 1983 frenó sus envíos al exigir que las frutas salieran embolsadas o enrejilladas, lo que ocasionaba daños en la mercadería y costos adicionales.
“En ese momento ninguna autoridad pudo ayudarnos y perdimos al cliente. Años después, vi al ministro Sturzenegger en televisión e hice el intento de contarle mi caso por mail. Fue un cambio enorme”, contó.
IMPACTO PRODUCTIVO
El productor castelense abastece además a otros agricultores con semillas e insumos y actualmente cosecha entre 25 y 30 toneladas por hectárea. Indicó que el costo de producción ronda los $500.000 por hectárea, mientras que los ingresos brutos pueden llegar a $9,5 millones por hectárea en cosecha temprana, con un precio de referencia de $350 por kilo.
Chaco llegó a tener 3.000 hectáreas sembradas con sandía, pero hoy la cifra ronda 1.000 hectáreas debido a las dificultades económicas y la volatilidad de precios.
Por eso, esta exportación de 56 toneladas en total representa no solo un avance productivo, sino también un símbolo de recuperación y esperanza para los productores del norte argentino.