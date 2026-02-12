JUAN JOSÉ CASTELLI: LO DETIENEN EN LA TERMINAL DE ÓMNIBUS CON COCAÍNA.
12 febrero, 2026
Llevaba un envoltorio de polietileno tipo “bochón oculto en la zona de la cintura. Fue notificado de la infracción a la Ley Nacional N° 23.737, en función de la Ley Provincial N° 2304-N.
Alrededor de las 22:30 horas, personal de la División Operaciones Drogas Interior Juan José Castelli llevó adelante un procedimiento en el marco de un operativo propio, conforme lineamientos de la Dirección General de Consumos Problemáticos y directivas del Departamento Antinarcóticos Interior.
El despliegue tuvo lugar en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de esa ciudad, donde los efectivos actuaron tras recibir información sobre una persona que presuntamente intentaría trasladar sustancias prohibidas hacia una localidad cercana.