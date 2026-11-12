JUAN JOSÉ CASTELLI: UNA NENA DENUNCIÓ DOS SITUACIONES DE PRESUNTO ABUSO POR PARTE DE LA PAREJA DE SU MADRE
La Policía intervino en el caso, luego de que una trabajadora social diera aviso de lo ocurrido. El sujeto, de 32 años, quedó detenido y sigue la investigación.
La investigación se inició el 10 de noviembre, luego de que una trabajadora social del área de Salud denunciara una situación de presunta vulneración de derechos que involucraría a una niña de 12 años. El caso tomó conocimiento a partir de una entrevista realizada en el puesto sanitario del barrio Nocayi.
Durante el encuentro, la menor manifestó que en 2023, mientras se encontraba acostada, la pareja de su madre habría ingresado a su cama e intentado bajarle el pantalón. Según su relato, en aquella oportunidad logró levantarse y contarle lo sucedido a su progenitora.
Además, la niña habría relatado un segundo episodio ocurrido en septiembre de este año, cuando, mientras se bañaba, observó que el hombre presuntamente la estaba filmando con su teléfono celular. La madre confirmó parte de lo relatado, aunque manifestó desconocer el supuesto episodio de la filmación.
De acuerdo con la denuncia, cuando se planteó la posibilidad de formalizar una presentación judicial, la menor posteriormente manifestó que no quería denunciar. La trabajadora social advirtió que la decisión podría estar condicionada por la dependencia económica del grupo familiar respecto del hombre señalado. Ante esta situación, también se puso en conocimiento a la Unidad de Protección Integral (UPI).
Tras las primeras tareas investigativas, personal policial logró individualizar y aprehender al hombre de 32 años señalado en la denuncia. Además, secuestró un teléfono celular Motorola que podría aportar elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos.
El aprehendido, junto con las actuaciones y el dispositivo incautado, fue trasladado a la División Violencia Familiar y de Género para continuar con los procedimientos correspondientes.