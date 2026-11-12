JUAN JOSÉ CASTELLI: UNA NENA DENUNCIÓ DOS SITUACIONES DE PRESUNTO ABUSO POR PARTE DE LA PAREJA DE SU MADRE

El Intendente de Juan José Castelli Dr. Oscar Alberto Nievas realizó la firma de convenio de los JUEGOS EVITA 2018 con el Instituto

EL INTENDENTE FIRMÓ EL CONVENIO DE LOS JUEGOS EVITA 2018

JORGE FRANK TRABAJA EN EL PROYECTO DE LA SENDA PEATONSL DE 3500 METROS

El intendente de Miraflores Jorge Frank trabaja en la confección del proyecto de la Senda Peatonal de 3500 metros desde la comisaría local