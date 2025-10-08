JUAN JOSÉ CASTELLI – VIOLENTO ROBO EN COLONIA FRÍAS: LADRONES SE LLEVARON UN TRACTOR Y MANTUVIERON CAUTIVO AL CUIDADOR
Cuatro hombres armados ingresaron a una propiedad rural, redujeron al cuidador y escaparon con el vehículo hacia Santiago del Estero. El cuidador fue retenido desde la tarde hasta la madrugada. El tractor fue hallado en Monte Quemado tras un operativo de rastreo.
Un violento robo se registró en la tarde del martes en Colonia Frías, jurisdicción de Juan José Castelli, donde cuatro hombres sustrajeron un tractor y mantuvieron retenido al cuidador durante varias horas. El caso es investigado por la Fiscalía de Investigación Penal de Pompeya, a cargo del fiscal Marcelo Oscar Sosa.
El hecho ocurrió alrededor de las 18, cuando los sospechosos llegaron al lugar a bordo de un automóvil Fiat Cronos oscuro. Según la denuncia del cuidador, los hombres —que hablaban con acento santiagueño— le informaron que se llevarían el tractor Fiat color naranja que se encontraba bajo su custodia. Al intentar avisar al propietario, los agresores le quitaron el teléfono celular y lo mantuvieron incomunicado hasta la madrugada.
Durante el tiempo que duró la retención, los delincuentes engancharon el tractor a un acoplado verde y emprendieron la huida hacia el norte, dejando el automóvil abandonado en el sitio. Cerca de las 2 de la madrugada, liberaron al cuidador y le devolvieron su teléfono antes de retirarse.
Tras la denuncia, efectivos de la Policía del Chaco iniciaron un operativo de rastreo siguiendo las huellas del rodado por más de 145 kilómetros, con apoyo de la comisaría de Taco Pozo. El seguimiento permitió determinar que el tractor había cruzado a la provincia de Santiago del Estero, donde fue hallado en una finca rural de Monte Quemado.
El fiscal dispuso una consigna policial en el lugar y se aguardan nuevas directivas judiciales para concretar la recuperación del vehículo y avanzar con la detención de los involucrados. La investigación continúa bajo la supervisión del comisario inspector Villaboa.