JUICIO POR CECILIA: LA DEFENSA DE CÉSAR SENA SOLICITA UNA PERICIA PSIQUIÁTRICA

En vista de los próximos Carnavales del Impenetrable 2020, el Intendente Beto Nievas realizó la firma de convenio con las comparsas H8jos del

EL 29 DE NOVIEMBRE A LAS 13 HS PARTE DE EL IMPENETRABLE SE PODRÍA QUEDAR SIN ENERGIA POR LA DEUDA QUE EL GOBIERNO MANTIENE CON AGGREKO

El Gobierno debe más de $90 millones por la energía para El ImpenetrableLa empresa que opera la subestación eléctrica de Nueva Pompeya le