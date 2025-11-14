JUICIO POR CECILIA: LA DEFENSA DE CÉSAR SENA SOLICITA UNA PERICIA PSIQUIÁTRICA
14 noviembre, 2025
En plena etapa de deliberación del jurado, la defensa de César Sena solicitó este viernes una pericia psiquiátrica para su cliente. La abogada Gabriela Tomljenovic argumentó que esta evaluación podría influir en la eventual determinación de la pena, si el jurado llega a un veredicto condenatorio.
El pedido no afectará la deliberación del jurado, pero podría abrir la puerta a un beneficio alternativo a la prisión, en caso de ser hallado culpable. La estrategia de la defensa busca argumentar que la condición psicológica de Sena podría mitigar su responsabilidad o la pena impuesta.
Con fuente de Noticiero 9
