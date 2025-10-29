JUICIO POR CECILIA STRZYZOWSKI: DETUVIERON AL ABOGADO DE EMERENCIANO SENA POR GRABAR
Un episodio insólito se vivió este miércoles durante el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, en la ciudad de Resistencia.
En plena audiencia privada para la selección de jurados, fue detenido el abogado de Emerenciano Sena, Nicolás Boniardi Cabra por violar las normas del tribunal al filmar dentro de la sala de audiencias, algo expresamente prohibido por razones de seguridad.
Gentileza Laura Cantero