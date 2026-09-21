LA ASOCIACIÓN DE ALEMANES DEL VOLGA DE CASTELLI CELEBRÓ SUS 49 AÑOS
Fue el el sábado 19 de septiembre con una gran concurrencia al baile donde se Eligió a la Nueva Representante Cultural y se realizó el concurso del Riwwel Cuchen.
La Asociación Alemanes del Volga tiene entre sus principales valores preservar, revalorizar y transmitir la cultura y las tradiciones heredadas de nuestros antepasados. La música, las comidas típicas, las celebraciones, los bailes, las historias y las costumbres forman parte de una identidad que merece ser conocida, valorada y transmitida a las nuevas generaciones.
Así lo expresó su Presidenta Elda Ostertag:
«Hoy nos reunimos para celebrar un nuevo aniversario de nuestra querida institución: la Asociación Alemanes del Volga, fundada el 27 de octubre de 1977.
Celebrar 49 años es mucho más que recordar una fecha. Es mirar hacia atrás y reconocer una historia construida con esfuerzo, compromiso, encuentros y, sobre todo, con el deseo de mantener vivas nuestras raíces.
A lo largo de estos años, esta institución se convirtió en un espacio donde las familias se encuentran, donde las generaciones comparten y donde nuestras costumbres y tradiciones encuentran un lugar para seguir viviendo.
La Asociación Alemanes del Volga tiene entre sus principales valores preservar, revalorizar y transmitir la cultura y las tradiciones heredadas de nuestros antepasados. La música, las comidas típicas, las celebraciones, los bailes, las historias y las costumbres forman parte de una identidad que merece ser conocida, valorada y transmitida a las nuevas generaciones.
Pero una institución no se sostiene solamente con paredes, reuniones o actividades. Se sostiene con personas. Con aquellos que alguna vez dieron su tiempo, su esfuerzo y su dedicación; con quienes formaron parte de las distintas comisiones; con las familias que acompañaron y con cada socio que, de una manera u otra, contribuyó a que esta Asociación continúe creciendo.
Por eso, en este aniversario queremos agradecer y reconocer a todos los que fueron parte de estos 49 años y a quienes hoy siguen trabajando para que esta institución permanezca viva.
Este aniversario tiene, además, un significado muy especial: es el último gran paso antes de llegar a nuestros 50 años. Un aniversario que será, sin dudas, una oportunidad para celebrar nuestra historia, honrar a quienes hicieron posible este camino y renovar el compromiso de seguir construyendo futuro.
Que nunca perdamos el orgullo por nuestras raíces, que sigamos compartiendo nuestras tradiciones y que podamos transmitir a las nuevas generaciones aquello que nuestros antepasados nos legaron.
49 años de historia, de raíces, de encuentros y de identidad.
Que sigamos caminando juntos hacia los 50 años y hacia muchos aniversarios más.
¡Feliz 49.º aniversario, Asociación Alemanes del Volga!
¡Que viva nuestra historia, que vivan nuestras tradiciones y que viva nuestra querida institución!
La nueva Reina es Spinnenhirn Ulrich Katherina
1 Princesa Caballero Lipps Maite Amaray
2 Princesa Roldan Sofia Agostina
En tanto los ganadores del concurso fueron:
1er Puesto Irene Norma Stach
2do Puesto Liliana Hofsetz
3er Puesto Carolina Horvat
4to Puesto Franco Cortez