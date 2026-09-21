LA ASOCIACIÓN DE ALEMANES DEL VOLGA DE CASTELLI CELEBRÓ SUS 49 AÑOS

El Gobernador Capitanich y los periodistas del impenetrable Gustavo Gallinger (castellienlinea.com.ar y chaconoticia.com) , José María Cuellar (diariocastelli.com), Romildo Lavia Rachz (cadena Los

CAPITANICH DIALOGÓ CON PERIODISTAS DEL IMPENETRABLE SOBRE EL ABORDAJE DEL CONFLICTO SOCIAL DE LA WHASEK

EL GOBIERNO INTERVINO ANTE FUMIGACIONES AÉREAS NO AUTORIZADAS SOBRE UN CAMPO Y UNA CASA EN COLONIA LORO BLANCO

Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible se reitera que las fumigaciones deben ser informadas con una anticipación de 48 horas.