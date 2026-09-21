 Inicio > Actualidad & General > LA ASOCIACIÓN DE ALEMANES DEL VOLGA DE CASTELLI CELEBRÓ SUS 49 AÑOS

LA ASOCIACIÓN DE ALEMANES DEL VOLGA DE CASTELLI CELEBRÓ SUS 49 AÑOS

21 septiembre, 2026


Fue el el sábado 19 de septiembre con una gran concurrencia al baile donde se Eligió a la Nueva Representante Cultural y se realizó el concurso del Riwwel Cuchen.
La Asociación Alemanes del Volga tiene entre sus principales valores preservar, revalorizar y transmitir la cultura y las tradiciones heredadas de nuestros antepasados. La música, las comidas típicas, las celebraciones, los bailes, las historias y las costumbres forman parte de una identidad que merece ser conocida, valorada y transmitida a las nuevas generaciones.

Así lo expresó su Presidenta Elda Ostertag:
«Hoy nos reunimos para celebrar un nuevo aniversario de nuestra querida institución: la Asociación Alemanes del Volga, fundada el 27 de octubre de 1977.
Celebrar 49 años es mucho más que recordar una fecha. Es mirar hacia atrás y reconocer una historia construida con esfuerzo, compromiso, encuentros y, sobre todo, con el deseo de mantener vivas nuestras raíces.
A lo largo de estos años, esta institución se convirtió en un espacio donde las familias se encuentran, donde las generaciones comparten y donde nuestras costumbres y tradiciones encuentran un lugar para seguir viviendo.
La Asociación Alemanes del Volga tiene entre sus principales valores preservar, revalorizar y transmitir la cultura y las tradiciones heredadas de nuestros antepasados. La música, las comidas típicas, las celebraciones, los bailes, las historias y las costumbres forman parte de una identidad que merece ser conocida, valorada y transmitida a las nuevas generaciones.
Pero una institución no se sostiene solamente con paredes, reuniones o actividades. Se sostiene con personas. Con aquellos que alguna vez dieron su tiempo, su esfuerzo y su dedicación; con quienes formaron parte de las distintas comisiones; con las familias que acompañaron y con cada socio que, de una manera u otra, contribuyó a que esta Asociación continúe creciendo.
Por eso, en este aniversario queremos agradecer y reconocer a todos los que fueron parte de estos 49 años y a quienes hoy siguen trabajando para que esta institución permanezca viva.
Este aniversario tiene, además, un significado muy especial: es el último gran paso antes de llegar a nuestros 50 años. Un aniversario que será, sin dudas, una oportunidad para celebrar nuestra historia, honrar a quienes hicieron posible este camino y renovar el compromiso de seguir construyendo futuro.
Que nunca perdamos el orgullo por nuestras raíces, que sigamos compartiendo nuestras tradiciones y que podamos transmitir a las nuevas generaciones aquello que nuestros antepasados nos legaron.
49 años de historia, de raíces, de encuentros y de identidad.
Que sigamos caminando juntos hacia los 50 años y hacia muchos aniversarios más.
¡Feliz 49.º aniversario, Asociación Alemanes del Volga!
¡Que viva nuestra historia, que vivan nuestras tradiciones y que viva nuestra querida institución!

La nueva Reina es Spinnenhirn Ulrich Katherina
1 Princesa Caballero Lipps Maite Amaray
2 Princesa Roldan Sofia Agostina
En tanto los ganadores del concurso fueron:
1er Puesto Irene Norma Stach
2do Puesto Liliana Hofsetz
3er Puesto Carolina Horvat
4to Puesto Franco Cortez

Posts Relacionados

Acerca del autor

Usuario