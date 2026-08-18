LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLI PLANTEÓ LAS INQUIETUDES DEL SECTOR ANTE LA SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
Durante la mañana de este martes 18 de agosto, el presidente de la Cámara de Comercio de Juan José Castelli, Félix Guerrero, recibió al subsecretario de Trabajo, Capacitación y Empleo de la provincia del Chaco, Francisco Romero Castellán, en un encuentro destinado a analizar la situación que atraviesa actualmente el sector comercial de la localidad.
Durante la reunión, ambos referentes dialogaron sobre la realidad económica y laboral de los comercios y comerciantes de Castelli, compartiendo información y exponiendo las principales inquietudes, necesidades e incertidumbres que afectan actualmente a la actividad.
Guerrero destacó la importancia de generar espacios de diálogo con representantes del Gobierno provincial para trasladar de manera directa las problemáticas que atraviesan los comerciantes y avanzar en la búsqueda de alternativas.
Desde la Cámara de Comercio señalaron que el encuentro permitió “poner en conocimiento las principales inquietudes, necesidades e incertidumbres que existen en el sector”, reafirmando la voluntad de continuar gestionando respuestas ante el escenario actual.
En este sentido, la institución comercial remarcó que continuará trabajando para “acercar las problemáticas de nuestros comerciantes y buscar respuestas y alternativas ante la situación actual”.
La reunión forma parte de las acciones que impulsa la Cámara de Comercio para fortalecer el diálogo institucional y promover gestiones que permitan atender las necesidades del sector comercial de Juan José Castelli.