LA CASTELENSE VALERIA “FOXI” RAMIREZ FIRMÓ CONTRATO CON EL PFL UNA DE LAS ORGANIZACIONES MAS IMPORTANTES DEL MUNDO
11 junio, 2026
Tras brindar una actuación espectacular en la que muchos consideran la mejor pelea femenina del SFH, Valeria “Foxi” Ramirez da un paso gigante en su carrera al firmar con la PFL, una de las organizaciones mas importantes del mundo.
Es el resultado de años de de sacrificio, disciplina y determinación inquebrantable dentro y fuera del combate. Su talento y entrega la han llevado a conquistar esta gran oportunidad que le abre puertas a nuevos desafíos, nuevos escenarios y la posibilidad de seguir haciendo historia.