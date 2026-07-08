LA EMPRESA “MUSIMUNDO”, DE CAPITALES CHAQUEÑOS, SE PRESENTÓ A CONCURSO DE ACREEDORES
8 julio, 2026
La crisis de una de las empresas históricas del negocio argentino de electrodomésticos ingresó en una etapa decisiva. Se trata de CARSA S.A., una compañía chaqueña que opera bajo licencia la marca Musimundo y que solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores.
Lo hizo ante el Juzgado Civil y Comercial N°23 de Resistencia, Chaco, en un intento por frenar el deterioro financiero, ordenar sus deudas y evitar una liquidación desordenada de sus activos