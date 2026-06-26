LA FIBRA ÓPTICA MUNICIPAL AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
La Municipalidad de Juan José Castelli y el Instituto de Educación Superior “René Favaloro” suscribieron un convenio de cooperación para la provisión, instalación y mantenimiento del servicio de internet mediante fibra óptica municipal.
🛜A través de este convenio, el instituto contará con tres bajadas independientes de internet, además de routers, cableado de fibra óptica, materiales de instalación y asistencia técnica permanente, fortaleciendo así las herramientas tecnológicas para estudiantes y docentes.
👉Durante la firma, el intendente Pío Sander destacó:
«Cuando crece el Instituto René Favaloro, crece Castelli. Apostar a la educación, la capacitación y la conectividad es apostar al futuro de nuestra comunidad».
Por su parte, el rector Prof. Donato Kuris agradeció la iniciativa e instó a seguir coordinando acciones en favor de la educación superior y el fortalecimiento de las oportunidades de formación para los estudiantes.