LA GÉNESIS DE CASTELLI: EL HISTORIADOR JUAN JOSÉ SCHMIDT EXPUSO LOS ORÍGENES DE LA CIUDAD EN LA FERIA DEL LIBRO
En el marco de la Feria del Libro, uno de los momentos más esperados fue la presentación sobre la génesis de Juan José Castelli a cargo del historiador local Juan José Schmidt, quien brindó una charla sobre los orígenes de la ciudad. «Castelli siempre fue y será un punto de encuentro. Tenemos una historia muy rica y tenemos el desafío de hacerla conocer en los próximos 10 años», afirmó haciendo referencia al camino hacia los 100 años de la ciudad.
El historiador explicó que, a pesar de los muchos acontecimientos que marcaron a la zona, hubo un hecho que cambió todo: la llegada del ferrocarril.
Además, destacó la figura del sacerdote Juan Holzer por su destacado rol de acompañar a las primeras familias que llegaron a la región.
Describió que a la llegada de los colonos en el año 1931 éste lugar era una inmensa pampa deshabitada de 60×40 km destinada a crearse en colonia agrícola.
No se ha sacado gente de aquí, ya estaba destinada a ser colonia, -aclaró- y fue el 05 de septiembre de 1928 cuando se crearon las Colonia Agrícola Castelli y La Florida respectivamente y que fueron mensuradas entre 1929 y 1930.
Los primeros pobladores se fueron asentando en lotes de 100 hectáreas. A su vezseñaló que: “aquí donde hoy está la plaza era una cañada y la zona era de espartillar donde abundaban los suris”
Entre 1931 y 1936 la actividad principal fue el cultivo del algodón, hasta que en 1936 se produjo un hecho significativo de la historia local: la llegada del ferrocarril, que terminó de darle identidad, conectividad y crecimiento definitivo a Castelli.
La charla en camino a los 90 años fue celebrada por el público y dejó planteado el desafío de seguir recuperando y difundiendo la historia local
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Con fuente de diariocastelli.com