LA LOCALIDAD DEL CHACO QUE MÁS CRECIÓ EN DESARROLLO URBANO ES JUAN JOSÉ CASTELLI
En los últimos cinco años, una localidad del interior chaqueño logró destacarse por encima del resto en materia de expansión territorial, ordenamiento catastral y transformación del suelo: Juan José Castelli.
Lejos del foco tradicional puesto en el área metropolitana de Resistencia, el crecimiento urbano en la provincia comenzó a mostrar un cambio de paradigma. Ya no se trata solamente de densificación poblacional en la capital, sino de un proceso más profundo: la ampliación ordenada del territorio en ciudades intermedias.
Según distintos análisis técnicos y territoriales, Castelli experimentó una expansión sostenida del ejido urbano,acompañada por nuevos loteos, regularización de tierras y mejoras en la planificación catastral. Este fenómeno no solo implica más superficie urbanizada, sino también un avance en la organización del suelo y en la proyección de la ciudad a futuro.
Uno de los aspectos más relevantes es el manejo y laboreo del suelo, donde se registraron intervenciones que modificaron el uso de tierras, pasando de sectores rurales o semiurbanos a espacios integrados al desarrollo urbano. Este proceso impacta directamente en el acceso a la vivienda, la infraestructura y los servicios básicos.
A diferencia de otros puntos de la provincia, donde el crecimiento fue más desordenado o condicionado por la presión demográfica, Castelli logró posicionarse como un ejemplo de expansión con criterio territorial, marcando una tendencia que podría replicarse en otras localidades del Chaco.
El crecimiento de Juan José Castelli no es casual. Responde a una combinación de factores: ubicación estratégica en el norte provincial, dinámica económica regional y una progresiva consolidación urbana que hoy la ubica como una de las ciudades con mayor proyección.
En un contexto provincial atravesado por desafíos económicos y sociales, este tipo de procesos abre un interrogante clave: ¿puede el desarrollo del interior convertirse en el nuevo motor del crecimiento chaqueño?
Lo cierto es que los datos son claros: cuando se habla de expansión urbana, ordenamiento catastral y transformación del suelo de ka últimadécada, el nombre que encabeza la escena es uno solo: Juan José Castelli.
Por Alejandra Bordón
Fuente: Visión Multimedia