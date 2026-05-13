LA MAGIA DE LOS HONGOS BIOLUMINISCENTES EN LA NOCHE DE EL IMPENETRABLE

La Municipalidad de Juan José Castelli invita a representantes de Instituciones del medio al 2° Encuentro Participativo -Plan Base- del Plan Estratégico Urbano

SE LLEVARÁ A CABO EL 2° ENCUENTRO PARTICIPATIVO

VACUNACIÓN ANTIGRIPAL PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE ZAPARINQUI

Este jueves por la mañana se llevó adelante en la localidad de Zaparinqui, la vacunación antigripal a trabajadores de la Delegación.Colaboraron con esta