LA MAGIA DE LOS HONGOS BIOLUMINISCENTES EN LA NOCHE DE EL IMPENETRABLE
Parque Nacional El Impenetrable
Los hongos bioluminiscentes, otra maravilla de la naturaleza del monte chaqueño para disfrutar en el trekking nocturno, aparecen en El Impenetrable sólo en época de lluvias. Se concentran en la corteza de un árbol llamado Guaraniná o Molle.
Se trata de hongos pequeños que emiten luz y llenan la oscuridad de magia. Aparecen solamente en época de lluvias en un árbol característico de El Impenetrable: el Guaraniná o Molle. Es un árbol de gran porte, similar a un algarrobo, más conocido por los pobladores de la zona como ‘Molle’.
El biólogo Alejandro Serrano es integrante del equipo de Conservación de la Fundación Rewilding Argentina y reside en la Estación Biológica dentro del Parque Nacional El Impenetrable. Detalla que “son hongos del género Micena, pequeños, de unos cinco milímetros el sombrero y de dos milímetros el pie” y “específicos de esa especie de árbol, no se los ha visto en otras”.
“El Molle está en muchos ambientes del Parque Nacional, en el bosque seco, en los quebrachales, por todo el parque”, detalló respecto de los múltiples lugares en que se puede hallar el “brillo” de los hongos.
Sobre su aparición, explicó que solo se los puede ver en ciertas condiciones climáticas. “Solo se dan en épocas de lluvias fuertes y sostenidas. Fueron detectados en años muy lluviosos, como el 2018 y no se los volvió a ver hasta el año pasado y este año. Tiene que haber lluvias fuertes y que ese tipo de clima permanezca por varios días, nublado, con lluvias. Estas condiciones deben mantenerse necesariamente para que aparezcan los hongos”, remarcó el biólogo.
Y compartió la experiencia casi mágica de visualizar los hongos luminiscentes: “salgo al monte durante la lluvia o después de un par de días de lluvia y me fijo en el tronco del Molle. Son hongos blanquitos y si los veo con la linterna, luego apago la luz y después de unos segundos que la pupila se acostumbra a la oscuridad, se los ve brillar”.
“Hay que estar atentos en días de lluvia, identificar cuál es el árbol y saber dónde mirar, son muy brillantes en la oscuridad”, especificó Serrano.
Sobre las maravillas que se pueden ver en el Parque Nacional El Impenetrable, el referente de Rewilding Argentina expresó que para él “es un lugar impresionante. Vivo aquí y no dejo de sorprenderme, siempre aparecen cosas nuevas”.
“El mismo paisaje que uno miraba, se convierte en otro en dos o tres meses”, relató y explicó que se producen “sucesiones de cambios increíbles”.
En este sentido, ejemplificó que “el río va generando lagunas en su zona de influencia, abandona un curso de agua, forma una laguna y después lo retoma, eso puede pasar”.
“Hace un año hacía a relevamiento caminando por un lugar seco y ahora es una laguna. Cambia todo el tiempo. Está bueno venir varias veces, porque cada experiencia es diferente, incluso con las especies de animales, uno se cruza cada vez más con pecaríes de collar o tapires y otras especies y la experiencia es siempre sorprendente”, concluyó Alejandro Serrano.
Hongos que brillan
Los hongos bioluminiscentes son organismos que emiten luz visible gracias a reacciones químicas internas, principalmente en especies del filo Basidiomycota.
Poseen la capacidad de producir luz propia mediante una reacción química entre la molécula luciferina, la enzima luciferasa y oxígeno, generando un resplandor verdoso o azul verdoso sin producir calor. Esta luz puede emitirse en micelio, esporomas o esporas, dependiendo de la especie. La bioluminiscencia es continua y ocurre únicamente en células vivas.
El Parque Nacional El Impenetrable en la provincia del Chaco, resguarda 128 mil hectáreas de bosques de algarrobos, palo santo y quebrachos, pastizales y bañados y en su fauna se destacan: el oso hormiguero, el tapir, el aguará guazú, la tortuga yabotí y el yaguareté y gran variedad de aves, entre otras tantas especies.
Los viajeros que deseen visitar el Parque Nacional El Impenetrable en la provincia del Chaco, podrán ver información sobre cómo llegar, dónde alojarse y actividades en: https://elimpenetrable.org