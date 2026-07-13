LA MITAD DEL PAÍS SE PERCIBE CLASE BAJA Y CASI 9 DE CADA 10 ASEGURA QUE SU SALARIO NO LE GANA A LA INFLACIÓN

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LLEGA LA SEGUNDA PARTE DE LOS TALLERES «SABORES DEL IMPENETRABLE COCINAREMOS JUNTOS»

EL GOBIERNO PROVINCIAL LLEGÓ A POZO DEL GATO CON ENTREGA DE MÓDULOS ÑACHEC Y REFUERZO INTEGRAL EN EL IMPENETRABLE CHAQUEÑO

*El Gobierno del Chaco continúa desplegando operativos integrales en la región de El Impenetrable, con asistencia alimentaria y sanitaria destinada a productores y