LA POLICÍA DE CASTELLI RECUPERÓ UNA MOTO ROBADA EN EL 2018 EN BARRANQUERAS
Este viernes 15 de agosto en un Operativo Policial se Recupera Motocicleta con Pedido de Secuestro Activo
En un exitoso operativo de control motovehicular, personal del Departamento 911 de Juan José Castelli logró el secuestro de una motocicleta marca GUERRERO, modelo G, 110cc, color roja, dominio 403 LMN, que presentaba un pedido de secuestro activo. El procedimiento tuvo lugar en Barrio Norte a las 21:30 hs.
La verificación del número de motor en el sistema Padrón Unificado de Motos (P.U.M.) arrojó que el rodado era buscado desde el 9 de septiembre de 2018, a través del Expte. N°130/1346-2018, N° de Pedido: 66973, con intervención de la Comisaría Segunda de Barranqueras y denuncia de Elia Albertina Torres.
Al momento del secuestro, la motocicleta era conducida por N R A, de 31 años, acompañado por H M C, de 29 años. Ambos fueron trasladados a la División Medicina Legal para los exámenes correspondientes.
«Este procedimiento es una muestra del compromiso de la Policía del Chaco en la lucha contra el delito y la recuperación de bienes sustraídos,» El rodado fue puesto a disposición de la Comisaría Primera por jurisdicción, para continuar con los trámites legales correspondientes.