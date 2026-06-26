LA POLICÍA DEL CHACO Y LA FISCALÍA RURAL RECUPERARON UN TORO ROBADO, DETUVIERON A TRES PERSONAS Y SECUESTRARON ARMAS EN UN ALLANAMIENTO
En un importante procedimiento llevado adelante por la Policía del Chaco, a través del Departamento Seguridad Rural Juan José Castelli, y con la intervención de la Fiscalía Rural y Ambiental de General San Martín, se logró recuperar un toro denunciado como robado, detener a tres personas y secuestrar armas de fuego y carne bovina de origen presuntamente ilícito.
El operativo se realizó en un establecimiento rural de unas 50 hectáreas ubicado en el Paraje La Victoria, departamento General Güemes, en el marco de una causa por supuesto hurto de ganado mayor, iniciada tras la denuncia del productor Nicolás Martín Pibernus, quien había informado la sustracción de un toro de pelaje colorado pampa, correctamente señalado y marcado.
La medida judicial fue ejecutada por disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental de General San Martín, con la participación de la ayudante fiscal Noelia Leoni, el médico veterinario policial subcomisario Jairo José Melgarejo Ledesma, efectivos de la División Operaciones Rural Juan José Castelli y personal de la División Rural Pampa del Indio, a cargo del comisario Claudio Javier Osuna.
Durante el rastrillaje, los efectivos localizaron el animal denunciado. El bovino escapó inicialmente hacia un campo lindero, pero con la colaboración voluntaria del propietario del predio y tras varias horas de trabajo, fue enlazado, trasladado a los corrales y reconocido por su dueño mediante la correspondiente acreditación de marca. Finalmente, el toro fue restituido a su legítimo propietario.
En el procedimiento fueron aprehendidos A. M. C. (24), N. A. G. (37) y J. J. R. (37), mientras que la Justicia dispuso la búsqueda y aprehensión de Manuel Emilio Arias, alias «Bocha», quien permanece prófugo.
Además, los uniformados secuestraron aproximadamente siete kilogramos de carne bovina fraccionada. Tras la inspección del médico veterinario policial, se determinó que el producto no era apto para el consumo, por lo que se ordenó su destrucción mediante incineración, iniciándose actuaciones por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal.
Asimismo, durante el allanamiento fueron secuestradas dos armas de fuego: una escopeta calibre 16 de doble caño y un arma de aire comprimido modificada a calibre .22 con un cartucho, motivo por el cual también se iniciaron actuaciones por presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal.
Desde la fuerza destacaron el trabajo coordinado entre la Fiscalía Rural y Ambiental, la Fiscalía de Investigación Penal N.º 2 de Juan José Castelli y las distintas unidades de la Policía del Chaco, lo que permitió esclarecer el hecho, recuperar el animal sustraído y avanzar con la investigación para dar con el restante sospechoso.