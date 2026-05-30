LA POLICÍA RECUPERÓ ARTÍCULOS ROBADOS EN DOS ILÍCITOS Y DETUVO A LOS DELINCUENTES
El priner hecho sucedió en Quinta 102 en una vivienda en construcción, cuando su propietaria, al asistir al lugar constató que desconocidos, tras forzar reja y ventana aluminio, sustrajeron: (01) mochila color negro, marca CHENSON, tamaño mediano, conteniendo interior (01) pinza pelacables, (01) buscapolos con lector de watts, (01) buscapolos común, (02) alicates una punta gruesa y otro punta fina, (01) pinza pico curvo, (01) pinza pico fino y (03) destornilladores dos philips y uno plano (sin poder precisar marca ni tipo); (10) metros cable subterráneo nuevo 6 mm y (01) jabalina puesta a tierra de 50 cm aprox. longitud.
Personal Servicio Externo de Comisaría 2da, procedió a la conducción de un menor 15 años, sindicado como supuesto autor del hecho. Asimismo tras averiguaciones lograron establecer que ciudadano G. A. alias “POLLO”; habría comercializado varios elementos de similares características a los elementos sustraídos. Se procedió SECUESTRO: rollo cable subterráneo, rollo cable tipo taller y jabalina puesta tierra; siendo dichos elementos entregados forma voluntaria por una vecina de Chacra N° 64 en razón de haber adquirido objetos. Se logró conducción G. A. A. De 30 años.
Conforme dispuesto Fiscal Interviniente el detenido fue notificado de su APREHENSION causa ut-supra, se labró acta reconocimiento y entrega elemento incautado. Se realizó constatación lugar. Asesora Menores dispuso se remitan copias actuaciones. Menor conducido fue restituido su progenitora virtud dispuesto UPI.
El otro ilícito sucedió en Chacra 65, entre 03:00 y 05:00 hs aprox., según señaló la persona denunciante, mientras descansaba, que a las 05:40 se despierta para iniciar su jornada como de costumbre, y al dirigirse parte trasera su domicilio, cual posee tejido abierto. Constatando que desconocidos sustrajeran desde interior de su automóvil: (01) Llave francesa, (01) Gato hidráulico, Color rojo, (01) tenaza de fuerza, color negro, (01) llave cruz, (01) inflador grande, color gris, (01) saca bujías, color negro y (01) buzo color gris con cierre.
Personal Servicio Externo abocados tareas investigativas, toman conocimiento acerca de que un individuo se encontraba ofreciendo a bajo costo varias herramientas sito Chacra N° 65. Constituidos logran conducción de Z. N. M. de 24 años, quien transportaba bolsa color blanco conteniendo interior gato hidráulico tipo carrito color rojo con respectivo mango de fuerza, dos corta hierros, una llave cruz y una pinza de fuerza. Al consultarle acerca procedencia elementos mismo no supo dar respuesta coherente, procediéndose al SECUESTRO de los elementos detallados.
Tomó razón Fiscal Interviniente, dispuso la detención y sea notificado APREHENSION causa ut-supra. Se labre acta reconocimiento y entrega elementos incautados.