LA PRIMER ESCUELA DE CASTELLI CUMPLE 91 AÑOS
La Escuela de Educación Primaria (E.E.P.) N° 255 «Felipe Boero» de Juan José Castelli fue creada el 9 de octubre de 1935 por resolución del Consejo Nacional de Educación e inaugurada el 23 de octubre de 1935, siendo la primera escuela de la localidad y declarada patrimonio histórico y cultural del Chaco.
Fechas y datos clave de la institución
• Creación: 9 de octubre de 1935.
• Inauguración: 23 de octubre de 1935.
• Primer director y maestro: César Sandoval (con 74 alumnos iniciales en primer grado inferior).
• Primer espacio: Funcionó en un lugar precario conocido como el Galpón de la Defensa Agrícola. En el campo de Reigemborn (hoy ladrillerias detrás del barrio conocido como Chacra 108 o La Paz).
• Primeros egresados: En el año 1941 salieron los primeros estudiantes con su certificado de sexto grado.