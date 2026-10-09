LA PRIMER ESCUELA DE CASTELLI CUMPLE 91 AÑOS

También detuvieron a cinco personas. Entre el martes 21 y miércoles 22, distintas unidades policiales realizaron operativos de control en Castelli. Los mismos

VIERNES SIN BANCOS EN TODO EL PAÍS

Bancarios anunciaron un paro por 24 horas. La Asociación Bancaria (AB) decretó un paro de actividades para este viernes en los bancos de