LA SELECCION ARGENTINA CON PRESENCIA CASTELENSE DEBUTÓ CON TRIUNFO EN EL MUNDIAL SUB 17

6 noviembre, 2025

El castelense Fernando Closter fue titular en el debut con victoria de la Selección Argentina Sub 17, que se impuso 3 a 2 frente a Bélgica en el inicio del Mundial de la categoría.

Los goles del conjunto nacional fueron convertidos por Ramiro Tulián (35’), Facundo Jainikoski (68’) y Felipe Esquivel (71’).

Con este resultado, Argentina comenzó con el pie derecho su participación en el Grupo D y enfrentará a Túnez en la segunda fecha.

Fuente: Pasion Deportiva  Mario Perez

