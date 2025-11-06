LA SELECCION ARGENTINA CON PRESENCIA CASTELENSE DEBUTÓ CON TRIUNFO EN EL MUNDIAL SUB 17
6 noviembre, 2025
El castelense Fernando Closter fue titular en el debut con victoria de la Selección Argentina Sub 17, que se impuso 3 a 2 frente a Bélgica en el inicio del Mundial de la categoría.
Los goles del conjunto nacional fueron convertidos por Ramiro Tulián (35’), Facundo Jainikoski (68’) y Felipe Esquivel (71’).
Con este resultado, Argentina comenzó con el pie derecho su participación en el Grupo D y enfrentará a Túnez en la segunda fecha.
¡Felicitaciones, pibes! Esto recién empieza
#OrgulloNacional #TodoRojo
#PasionDeportiva #fernandocloster
Fuente: Pasion Deportiva Mario Perez