LA VII FIESTA PROVINCIAL DEL PERIODISTA SERÁ EN CASTELLI EL  SÁBADO 6 DE JUNIO

Tras ocho meses sin actividades deportivas y ante el bloqueo de casos, representantes de clubes, canchas, complejos y la comunidad elevaron el pedido

ABUSARON DE UNA NIÑA DE 7 AÑOS EN WICHI EL PINTADO

Desde la comisaria Wichi El Pintado informe del dia de la fecha a las 20,00 horas desde allí se comunican e informan al