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LA VII FIESTA PROVINCIAL DEL PERIODISTA SERÁ EN CASTELLI EL  SÁBADO 6 DE JUNIO

18 mayo, 2026



La Asociación Periodistas del Impenetrable (API)  anunció la  VII de  la fiesta  que se realizará el próximo sábado  6 de junio en Castelli,  para recibir el  Día del Periodista.

Será una noche de grandes  emociones pensada para agasajar a quienes trabajan  día a día en la comunicación, y  destacar el importante rol que cumplen en el interior chaqueño.

La ceremonia será en Quinta Ivanoff,  con  distinciones a  Periodistas del Impenetrable, homenajes a quienes marcaron una trayectoria en los medios de comunicación,  reconocimientos a jóvenes comunicadores y menciones  especiales a  periodistas de distintas localidades del Chaco.

Habrá servicio de mozos, asado, postre, torta , grupos musicales y un brindis  para celebrar tan importante acontecimiento.

Es el evento de mayor trascendencia del interior de la provincia que surgió con el objetivo de agasajar a los  Periodistas en su día y compartir momentos de emociones. Además,  la API  busca valorar y respaldar la  difícil labor periodística en el interior provincial, especialmente en El Impenetrable; como así también estimular a las nuevas generaciones.

La organización anticipó que la ceremonia de premios será transmitida  en vivo  a través de streaming y se contará con la presencia de colegas de todo el Chaco. 

Las tarjetas anticipadas se pueden reservar  con los integrantes de la Asociación Periodistas del Impenetrable.

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