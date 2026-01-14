LAS YAGUARETÉS DEBUTAN EN DUBÁI CON TRES CHAQUEÑAS ENTRE LAS QUE ESTÁ LA CASTELENSE MALENA DIAZ
La selección argentina femenina de rugby seven, Las Yaguaretés, tiene plantel oficial confirmado para disputar el SVNS 3 en Dubái, torneo que se jugará los días 17 y 18 de enero de 2026.
El equipo fue conformado luego del gran rendimiento obtenido en el Sudamericano de Lima 2025 y contará con una destacada presencia chaqueña: Talía Rodich, Malena Díaz y Cristal Escalante.
Plantel oficial
Virginia Brígido (Córdoba Athletic)
Candela Delgado (Cardenales)
Malena “Malé” Díaz (Universitario de Córdoba) – Juan José Castelli, Chaco
Cristal Escalante (Las Águilas) – Sáenz Peña, Chaco
Magalí Gervasio (La Plata RC)
Sofía González (CASA de Padua)
Francesca Iacaruso (Ciudad de Buenos Aires)
Milagros Lecuona (Centro Naval)
Azul Medina (Cardenales)
Paula Pedrozo (La Salle)
Antonella Reding (Echagüe)
Talía Rodich (Las Águilas) – Sáenz Peña, Chaco
María Taladrid (La Plata RC)
️ Fixture – Grupo B (hora argentina)
Las Yaguaretés integran el Grupo B junto a:
Argentina
Samoa
Polonia
Colombia
Partidos:
Samoa – 03:22 hs (17/01)
Polonia – 06:38 hs
Colombia – 09:54 hs
Objetivo del torneo
El SVNS 3 representa la primera fase del nuevo formato del Circuito Mundial de Seven.
Las dos mejores selecciones del certamen lograrán el ascenso al SVNS 2, paso previo para llegar a la máxima categoría del rugby seven mundial.