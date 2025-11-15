LAVADO III: LOS BIENES DE LOS IMPUTADOS SERÍAN DECOMISADOS Y PASARÍAN AL ESTADO, ASÍ LO ASEGURÓ EL FISCAL FEDERAL CARLOS AMAD
En el marco de la causa Lavado III, que tiene como imputados al «Clan Hipperdinger», días atrás se conoció el pedido por parte de la fiscalía de quince años de prisión para el exsecretario de Gobierno de Villa Río Bermejito, José Héctor Hipperdinger, como jefe de una banda dedicada al lavado de activos y por otra serie de delitos de corrupción y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También hubo pedido de penas para el resto de los miembros del clan que van de 13 años a 3 años de prisión en suspenso.
El Dr. Carlos Amad, Fiscal Federal, dialogó con Cesar Medina en Radio Fan y brindó detalles sobre el desarrollo de la causa, “la Fiscalía ya presentó su acusación, y solicitó penas altas, fundadas en la modalidad con la que se ha cometido el delito y con el grado de participación de cada uno en el mismo», «se estará a lo que decida el tribunal, y podremos apelar en caso de considerarlo necesario, debemos esperar a tener la sentencia para opinar en este sentido” explicó.
En cuanto al modus operandi de la banda indicó, “Los fondos millonarios destinados para la construcción de viviendas para etnias locales no se realizaron o se hicieron deficientemente y este dinero robado se utilizó para financiar grandes emprendimientos personales de los acusados como complejos de cabañas, vehículos importados”.
El Fiscal señaló que los bienes obtenidos de la corrupción por parte de los imputados serán decomisados, “los activos económicos están cautelados, y hemos pedido el decomiso de todos los bienes que tenían a sus nombres. De ser condenados por el delito por el que están acusados, los bienes serán decomisados y pasarán al Estado”.
Por ultimo el Fiscal aseguró que habrá sentencia resolutiva para la causa antes de fin de año.