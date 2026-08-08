LIVIO GUTIERREZ EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE
8 agosto, 2026
➡ Tras el grave accidente, Livio Gutiérrez fue trasladado al Hospital Perrando luego de ser estabilizado en el Hospital 4 de Junio.
Ingresó con una importante herida en la cabeza, contusión pulmonar bilateral y fracturas costales. Los médicos lograron controlar la hemorragia y estabilizarlo antes del traslado.
🏥 En el Perrando continúa bajo observación y, según las primeras evaluaciones, evoluciona favorablemente y se encuentra fuera de peligro.
Durante la jornada está previsto realizarle una nueva tomografía para controlar la evolución de las lesiones.
Fuente: Diario Chaco
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