LIVIO GUTIÉRREZ SUFRIÓ UN FUERTE ACCIDENTE EN LA RUTA 89 Y ESTÁ GRAVE – EL CHOQUE FUE EN EL TRAMO CAMPO LARGO-CORZUELA

El intendente Sander encabezó el lanzamiento del segundo curso de capacitación de «Pastelería Dulce y Salada», dictado por los maestros pasteleros Ricardo Acosta

REALIZARON UN NUEVO CURSO DE PASTELERÍA DULCE Y SALADA ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO DE CASTELLI

Agentes de la Subsecretaría de Agricultura Familiar Chaco en alerta y movilización

«La reducción y achique de la Subsecretaria de Agricultura Familiar, dependiente del Ministerio de Agroindustria, no cesa desde la asunción de Mauricio Macri»,