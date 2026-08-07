 Inicio > Actualidad & General > LIVIO GUTIÉRREZ SUFRIÓ UN FUERTE ACCIDENTE EN LA RUTA 89 Y ESTÁ GRAVE – EL CHOQUE FUE EN EL TRAMO CAMPO LARGO-CORZUELA

LIVIO GUTIÉRREZ SUFRIÓ UN FUERTE ACCIDENTE EN LA RUTA 89 Y ESTÁ GRAVE – EL CHOQUE FUE EN EL TRAMO CAMPO LARGO-CORZUELA

7 agosto, 2026



Un violento choque se dio en la ruta 89, en el tramo Campo Largo-Corzuela (a 5 km aprox de la ciudad). En el siniestro estuvieron involucrados 3 automóviles. Uno de los involucrados en este choque fue Livio Gutiérrez, presidente del Nuevo Banco del Chaco. El estado del funcionario es grave y fue trasladado al Hospital Perrando.

Las imagenes muestran la brutalidad del violentísimo choque.

Posts Relacionados

Acerca del autor

Usuario