LLEGA EL VERANILLO DE SAN JUAN
8 julio, 2026
Un frente cálido desde el día Miércoles 15 de Julio pondrá fin momentáneo al aire polar que está instalado en la región dando a marcado ascenso de temperaturas a Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones Norte de Santa fe y Sur de Paraguay con vientos del Sector Norte.
Así es, se esperan un incremento en las temperaturas lo que nos hará guardar los abrigos y disfrutar de días más cálidos, en cuanto a las temperatura se espera que desde el Jueves 16 en adelante ronden en mínimas los 20 a 24° y las máximas 28° a 35°.
¿Cómo seguirá el tiempo previo a esto? Ambiente frío a templado con temperaturas de entre mínimas de 6 a 14° y máximas de 19 a 24°, y probabilidades de algunas lluvias el día Viernes 10 y Sábado 11 en la región.