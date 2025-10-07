MARATÓN ANIVERSARIO DE  JUAN JOSE CASTELLI

Fue n el marco del Operativo Integral presentado por el Intendente Nievas y que el Municipio de Juan Jose Castelli llevó adelante en

DIERON INICIO A LA COLONIA DE VACACIONES EN LOS ALEMANES DEL VOLGA

Hoy se dio inicio a la colonia de vacaciones #tiburones. Con la presencia del presidente Avelino Milar y el Padre Osvaldo Santillan que