MÁS DE 500 ESTUDIANTES DEL IMPENETRABLE PARTICIPARON DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIALES DE ATLETISMO
*El Ministerio de Educación del Chaco, a través de la Dirección de Educación Física, organizó la instancia regional de los Juegos Intercolegiales de atletismo adaptado y convencionales, en la Regional Educativa 1, garantizando así la participación de más de 500 estudiantes que en los últimos años no podían acceder a esta etapa por dificultades geográficas y de recursos.*
La directora de Educación Física, Daniela Stegagnini, explicó que esta iniciativa surge a partir de una decisión de la gestión orientada a generar igualdad de oportunidades. “Hace dos años que iniciamos la gestión y detectamos que la Regional 1 no participaba en la instancia provincial por múltiples factores: distancias, caminos, situación geográfica y falta de recursos humanos. Por eso, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, junto a la subsecretaria Isabel Sanchuk impulsaron un proyecto para que desde la Dirección de Educación Física se pueda acompañar e intervenir directamente en el territorio”, señaló.
Esta iniciativa fue aprobada y permitió organizar las instancias regionales en tres localidades: El Sauzalito, Misión Nueva Pompeya y Fuerte Esperanza. En cada una de ellas se desarrollaron jornadas deportivas con una importante participación estudiantil en las distintas pruebas de atletismo de pista de 80, 200 y 600 metros, 100 mts con valla, 2000 mts cross y 2000 mts marcha, posta y pruebas de salto largo, triple y lanzamiento de disco, bala, martillo y jabalina. Las actividades contaron además con el acompañamiento clave de los Centros de Educación Física de cada localidad, cuyos docentes trabajan en la organización integral de las competencias. En muchos casos, debieron acondicionar los espacios desde cero, con la colaboración del personal y las maquinarias de Vialidad Provincial, marcando pistas, andariveles y zonas de competencia ante la falta de infraestructura específica. “Es un trabajo muy grande el que realizan los profesores, armando cada detalle para que los chicos puedan participar. Sin los Centros de Educación Física, esto no hubiera sido posible”, destacó Stegagnini.
En El Sauzalito participaron alrededor de 150 estudiantes, provenientes incluso de parajes alejados, algunos ubicados a casi 90 kilómetros. La jornada se extendió desde las 8 hasta las 15, con actividades deportivas, acompañamiento docente, premiación y entrega de elementos. La segunda jornada se concretó en Misión Nueva Pompeya el miércoles, pese a las condiciones climáticas adversas, participaron 188 estudiantes, junto a profesores y equipos educativos que sostuvieron la jornada con gran compromiso. La instancia regional culminó este jueves en Fuerte Esperanza, completando así un circuito que alcanzó a más de 500 estudiantes participantes. Todos los jóvenes premiados recibieron medallas como reconocimiento a su participación, y además se entregaron elementos deportivos para fortalecer el trabajo de los Centros de Educación Física que fueron las instituciones organizadoras en cada localidad.
Esta política educativa representa un paso significativo hacia la inclusión y la equidad territorial, permitiendo que más estudiantes chaqueños accedan a instancias deportivas que promueven valores como el esfuerzo, el compañerismo y la vida saludable.