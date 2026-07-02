MÁS DE 500 ESTUDIANTES DEL IMPENETRABLE PARTICIPARON DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIALES DE ATLETISMO

En una Conferencia de Prensa brindada este martes en horas de la mañana por el Presidente de la Cooperativa de Agua, Sr Francisco

LA COOPERATIVA DE AGUA GOZA DE BUENA SALUD DIJO LA REGINA

MÁS ACCESO A LA SALUD: ABRIERON LOS SOBRES DE LICITACIÓN PARA CONSTRUIR UN NUEVO HOSPITAL EN CAPITÁN SOLARI Y REFACCIONAR EL DE SAN BERNARDO

En Capitán Solari se construirá un nuevo edificio con los servicios de laboratorio y diagnóstico por imágenes. En San Bernardo se remodelará el