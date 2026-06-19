MÁS INCLUSIÓN DIGITAL PARA EL IMPENETRABLE: EJECUTAN UNA OBRA CLAVE EN FORTÍN LAVALLE

La Municipalidad de Juan José Castelli comunica que debido al fin de semana extra largo, lunes 07 feriado puente, habrá recolección de residuos,

DEBIDO AL FIN DE SEMANA EXTRA LARGO HABRÁ RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EL LUNES

Rescatan a un tatú carreta de 50 kilos

Efectivos de la Comisaria de Castelli con la colaboración de la División 911 de esa ciudad, rescataron a un tatú carreta de unos