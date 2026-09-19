MÁS MAQUINARIAS PARA LOS CAMINOS RURALES: ZDERO SUMA EQUIPAMIENTO PARA CONSORCIOS DE TRES ISLETAS
La incorporación de maquinaria permitirá reforzar las tareas de mantenimiento, limpieza de alcantarillas y desagües, especialmente ante los pronósticos de posibles precipitaciones. Los equipos fueron destinados a los Consorcios Camineros N° 3 de Tres Isletas y al N° 79 La Rinconada.
En Tres Isletas, el Gobernador Leandro Zdero concretó la entrega ayer de nuevas maquinarias a consorcios camineros de la zona, en el marco del trabajo conjunto que lleva adelante Vialidad Provincial junto con la Asociación de Consorcios Camineros para fortalecer el equipamiento destinado al mantenimiento de los caminos rurales.
El presidente de la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia, Julio Fantín, destacó la importancia de continuar fortaleciendo el equipamiento de estas entidades y señaló que la incorporación de maquinaria forma parte de un proceso que se viene desarrollando en distintos puntos del territorio chaqueño. “Vamos equipando los consorcios y vamos a seguir haciéndolo. Siempre hay dificultades, pero tanto el año pasado como este año fuimos incorporando equipamiento”, expresó.
En ese sentido, recordó que durante el año pasado se realizó una importante entrega de maquinaria en la zona de Villa Ángela, que incluyó siete motoniveladoras, tractores y otros equipos viales, como parte de una política de fortalecimiento de los consorcios camineros.
EQUIPAMIENTO PARA PREVENIR Y RESPONDER
Fantín explicó que la maquinaria entregada permitirá atender tareas fundamentales para la conservación de los caminos rurales, particularmente la limpieza de alcantarillas y desagües, trabajos que cobran especial relevancia frente a los pronósticos de posibles precipitaciones importantes. “En este caso, es una retropala que tiene que ver con la limpieza de alcantarillas y desagües, teniendo en cuenta los anuncios y los pronósticos sobre posibles grandes precipitaciones”, señaló.
De esta manera, la incorporación de maquinaria apunta a mejorar la capacidad operativa de los consorcios camineros y fortalecer el mantenimiento preventivo de la red vial rural, facilitando además una respuesta más rápida ante situaciones climáticas adversas.
Desde la Asociación de Consorcios Camineros remarcaron que el trabajo articulado con Vialidad Provincial permite avanzar en el equipamiento de los consorcios de distintas regiones, con el objetivo de sostener en condiciones los caminos que son fundamentales para la producción, el traslado de vecinos y la conectividad de las localidades rurales.
Acompañaron esta entrega de maquinarias, la diputada provincial Carina Botteri; la intendente Marcela Duarte; productores y vecinos de la zona.