MÁS OBRAS Y EQUIPAMIENTO: EL GOBIERNO FORTALECE LA SEGURIDAD RURAL EN TODO EL CHACO
El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, supervisó las obras de refacción integral del Destacamento Rural de Colonia El Tacuarí, que se encuentra próximo a inaugurarse. La dependencia contará con una camioneta 4×4, conectividad satelital y refuerzo de personal para ampliar la capacidad operativa en la zona.
El Gobierno del Chaco continúa fortaleciendo la seguridad en las zonas rurales mediante la recuperación de dependencias policiales, la incorporación de nuevos móviles, tecnología y personal, con el objetivo de garantizar una mayor presencia del Estado en todo el territorio provincial.
En ese marco, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, recorrió las obras de refacción integral del Destacamento Rural de Colonia El Tacuarí, próximo a ser inaugurado por el gobernador Leandro Zdero.
Matkovich estuvo acompañado por el subjefe de la Policía del Chaco, comisario general Manuel Silva, y el director general de Seguridad Rural, comisario general Osvaldo Facundo Gay.
La intervención permitirá mejorar las condiciones edilicias y de trabajo del personal policial, además de fortalecer la capacidad operativa de una zona donde las distancias y las características del territorio demandan movilidad, comunicación y presencia permanente.
“Lo que tenemos atrás es el Destacamento de la Colonia El Tacuarí, próximo a inaugurarse con la presencia del gobernador”, señaló Matkovich.
RECUPERAR DESTACAMENTOS PARA FORTALECER LA PRESENCIA POLICIAL
La obra de Colonia El Tacuarí forma parte de un plan provincial de recuperación y fortalecimiento de dependencias policiales rurales. Entre las intervenciones realizadas se encuentra la refacción y ampliación del Destacamento Rural de Colonia Alcalá, en Presidencia Roca, inaugurada en abril de 2025, y la recuperación y habilitación de la dependencia policial de Pampa 11, en la zona de Tres Isletas, durante 2026.
A estas acciones se suman mejoras en otros puntos estratégicos del interior provincial, con el objetivo de recuperar infraestructura existente y ampliar la capacidad de respuesta policial en comunidades rurales y zonas productivas.
“Estas son las obras que la Policía de la Provincia del Chaco está ejecutando para mejorar las condiciones de su personal y garantizar una mayor presencia policial en todo el territorio provincial”, afirmó el ministro.
MÁS MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y PERSONAL
Como parte del fortalecimiento previsto para Colonia El Tacuarí, Matkovich anticipó que, una vez inaugurado el destacamento, se incorporará una camioneta 4×4, equipamiento de conectividad satelital y un refuerzo de la dotación de personal policial.
El nuevo móvil permitirá ampliar los patrullajes preventivos y mejorar la capacidad de desplazamiento por caminos rurales, mientras que la conectividad satelital permitirá sostener las comunicaciones en sectores donde existen dificultades de cobertura.
La estrategia de fortalecimiento de la movilidad rural también alcanza a otras localidades. Entre las acciones desarrolladas se encuentra la incorporación de un móvil para el Destacamento Rural de El Paraisal, en Quitilipi, destinado a tareas preventivas y de control en la zona de la Ruta Provincial N° 4.
El fortalecimiento de la seguridad rural apunta a acompañar a las comunidades y al sector productivo, garantizando mejores condiciones para quienes viven y trabajan en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.
“Queremos que ustedes se sientan tranquilos, que puedan trabajar y vivir en paz, y que quienes producen y hacen grande este Chaco también puedan hacerlo con seguridad”, expresó Matkovich.
El Gobierno provincial sostiene una política integral que combina así obras de infraestructura, recuperación de destacamentos, incorporación de móviles, tecnología y refuerzo de personal, para ampliar la capacidad operativa de la Policía y garantizar una mayor presencia estatal en las zonas rurales de todo el Chaco.