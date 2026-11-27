MÁS PAVIMENTO, MÁS CONECTIVIDAD: EL ESPINILLO DEJÓ ATRÁS CALLES DE TIERRA
*Este viernes, el gobernador Leandro Zdero encabezó la inauguración de cuadras de pavimento urbano e iluminación en El Espinillo, una obra que mejora la accesibilidad, la conectividad y el perfil urbano de la localidad. Los trabajos también incluyen desagües y permiten vincular la plaza central con instituciones como el Registro Civil, el hospital, el colegio secundario, el CDI y la Comisaría.*
La obra fue ejecutada en el marco de un convenio de trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el Municipio, que había sido acordado durante el aniversario de la localidad.
Durante el acto, Zdero destacó la importancia de llevar infraestructura a cada rincón de la provincia y señaló: “Para nosotros es un avance importante porque generamos mejores condiciones de vida y mejoramos el perfil urbano de esta localidad”.
Además, remarcó que la intervención forma parte de una planificación que se lleva adelante en articulación con los municipios. “Como lo venimos haciendo en diferentes localidades de la provincia, acá se suman cuadras de pavimento para mejorar la accesibilidad y la conectividad”, expresó.
En esa línea, el mandatario también hizo referencia a otras obras que se ejecutan en El Espinillo, entre ellas la construcción de viviendas mediante un esquema de esfuerzo compartido, en el que la Provincia aporta los materiales y el Municipio la mano de obra.
OBRAS QUE GENERAN EMPLEO Y MOVIMIENTO ECONÓMICO
El gobernador también puso en valor el impacto de la obra pública en la generación de empleo y en las economías locales. “Cuando realizamos pavimento, cuando realizamos viviendas, cuando realizamos cada obra, va generándose también movimiento económico”, afirmó.
En ese sentido, mencionó los trabajos que se desarrollan en el acueducto para el interior provincial, donde actualmente funcionan 15 frentes de obra y trabajan alrededor de 250 personas.
Asimismo, destacó la importancia de impulsar la producción chaqueña y generar oportunidades para los productores de distintas localidades, haciendo referencia a la reciente carga de ovinos y caprinos con destino al frigorífico de Pampa del Infierno.
CUADRAS CON DESAGÜES E ILUMINACIÓN
Por su parte, el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela, explicó que la intervención contempla cuadras de pavimento urbano, con obras complementarias de desagües e iluminación.
“Fue un pedido y un compromiso del gobernador durante el día del pueblo. Se firmó un convenio entre la Provincia y el Municipio y hoy estamos dando respuesta a ese compromiso”, indicó.
Canela destacó que los trabajos permiten conectar distintas instituciones y mejorar la circulación hacia el microcentro de la localidad. Además, subrayó que se contemplaron las obras necesarias para garantizar el escurrimiento del agua y se incorporó nueva iluminación en todo el tramo intervenido.
EL MUNICIPIO DESTACÓ LA MIRADA PUESTA EN EL ESPINILLO
El intendente Zenón Cuellar manifestó su satisfacción por la inauguración y agradeció al Gobernador Zdero por concretar una obra esperada por la comunidad. “Es un día muy importante para la comunidad de El Espinillo. Estamos muy agradecidos con el gobernador por tener una mirada hacia esta localidad, que está tan alejada”, expresó.
También destacó que las cuadras permiten unir sectores e instituciones fundamentales para los vecinos y señaló que, además del pavimento, el Municipio y la Provincia continúan trabajando en la construcción de viviendas, que presentan un avance cercano al 70%.
Finalmente, Cuellar valoró el acompañamiento provincial y el trabajo articulado para continuar impulsando obras que mejoren la calidad de vida de los habitantes de El Espinillo.