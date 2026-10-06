MÁS SEGURIDAD Y DESARROLLO PARA EL IMPENETRABLE: MIRAFLORES TENDRÁ VIDEOVIGILANCIA Y LAS HACHERAS SUMARÁ UN MÓVIL 4X4
*En el 86° aniversario de Miraflores, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, transmitió el saludo del gobernador Zdero a la comunidad y destacó el potencial turístico y productivo de la zona. Además, anunció la implementación de un Centro de Videovigilancia y Monitoreo y la entrega de un móvil 4×4 para el Destacamento Policial de Las Hacheras.*
Durante la celebración, Matkovich confirmó que el Gobierno provincial avanzará junto al Municipio en la implementación de un Centro de Videovigilancia y Monitoreo, con el objetivo de incorporar tecnología para fortalecer la prevención y mejorar los tiempos de respuesta ante situaciones que requieran intervención policial. “Vamos a firmar el convenio para que Miraflores tenga un centro de videovigilancia, un centro de monitoreo, como tienen muchas de las comunidades de nuestra provincia”, anunció.
En ese marco, el ministro resaltó la importancia del trabajo articulado entre Provincia y municipios para optimizar recursos y brindar respuestas más rápidas a las comunidades. “Entre todos también tenemos que colaborar con la seguridad. Sabemos que trabajando en conjunto podemos lograr los resultados de manera más rápida, de manera más ágil, y el beneficio va a ser para todos”, sostuvo.
*LAS HACHERAS SUMARÁ UN MÓVIL 4X4*
Como parte del fortalecimiento de la presencia policial en el territorio, Matkovich anunció además que, por instrucciones del gobernador Zdero, se entregará un móvil 4×4 al Destacamento Policial de Las Hacheras, donde también se llevan adelante trabajos de refacción.
“Vamos a entregar en Las Hacheras un móvil 4×4 para el Destacamento, porque es una realidad y una necesidad que esa zona tenía”, afirmó.
El nuevo vehículo permitirá reforzar los patrullajes y mejorar la capacidad de desplazamiento de los efectivos en una zona caracterizada por las grandes distancias y las particularidades geográficas del territorio.
*OBRAS QUE ABREN CAMINO HACIA EL NORTE PROFUNDO*
Durante su discurso, Matkovich destacó además las obras de infraestructura que permiten avanzar en la integración territorial de El Impenetrable y recordó la pavimentación de la ruta desde Juan José Castelli hasta Miraflores, impulsada durante la gestión del exgobernador Ángel Rozas. “Hubo un Gobernador que tuvo una visión y dijo: ‘vamos a llegar hacia el portal del Impenetrable, hacia la puerta más importante que tiene esta zona’, que era Miraflores. Y así el doctor Ángel Rozas realizó esta obra desde Castelli hasta Miraflores”, recordó.
En esa línea, señaló *que la actual gestión provincial continúa ampliando esa conectividad con la obra hacia Las Hacheras.* “Hoy nuestro gobernador Leandro Zdero, también con esa visión y ese compromiso que asume ante los chaqueños, está haciendo la obra a Las Hacheras, otro paso más hacia el Norte profundo, hacia el interior del Impenetrable”, sostuvo.
El ministro destacó que estas obras, junto con la electrificación rural y otras inversiones que se ejecutan en la región, representan avances concretos en conectividad, servicios y calidad de vida para las familias y productores.
En ese sentido, señaló que el turismo, la producción apícola y las artesanías constituyen actividades con capacidad para generar empleo, fortalecer las economías locales y posicionar a El Impenetrable como un destino con proyección nacional e internacional.
“El desarrollo, el crecimiento y el potencial que tenemos que terminar de desarrollar en esta zona tienen que ver con el turismo, con la producción apícola, con la artesanía, con conocer esta parte importante que tiene la Argentina y venderla al mundo”, expresó.
El ministro remarcó que muchas comunidades del interior chaqueño esperaron durante años respuestas a necesidades esenciales y destacó la decisión del Gobierno provincial de avanzar con obras y acciones concretas. “Son pasos trascendentes que van orientados a mejorar la calidad de vida”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que gobernar implica recuperar la confianza de los ciudadanos a partir de resultados concretos, atendiendo demandas históricas y llegando con obras, servicios y presencia del Estado a lugares que durante años estuvieron postergados.
Al finalizar, Matkovich felicitó a los vecinos de Miraflores por su aniversario y definió a la localidad como “un pueblo de progreso, un pueblo pujante, un pueblo amable, un pueblo que crece”.
Del acto participaron el intendente de Miraflores, Rafael Frías; autoridades del Concejo Municipal; el diputado provincial Jorge Gómez; intendentes de distintas localidades; funcionarios provinciales; autoridades policiales y de Seguridad Interior; representantes de Gendarmería Nacional; autoridades de Educación, Salud, Secheep y Sameep; representantes de Ñachec; excombatientes de Malvinas; cámaras de comercio y entidades intermedias, además de docentes, estudiantes y vecinos de Miraflores, sus colonias y parajes.