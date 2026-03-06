MERECIDO RECONOCIMIENTO AL Dr CICCHETTI CON EL NOMBRE DEL HOSPITAL DE VILLA RÍO BERMEJITO
Enrique H. Cichetti : en 1963 llegó a la zona con la misión de trabajar con las comunidades originarias que habitaban en las costas de los ríos e interfluvio … Pio Lavak ( Lavalle) El Espinillo y demás .
Luego de evaluar las condiciones se instala en Castelli creando el centro de salud Mecu (hoy Jum) en 1964.
La TBC ( tuberculosis ) afectaba a estas comunidades disminuyendo su población a la mitad quedando 1.200 personas de las 2.500 que se registraron en 1924 al crearse las 150 mil has. como reserva indigena.
Su labor marca un importante avance en la salud,en la fe y la educación, la población indigena se multiplicó enormemente desde la década del 90 en adelante dejando su vida nómade para vivir el sedentarismo urbano.
En Castelli debido a su trabajo se crea el primer barrio en 1971(Nocaayi) con la llegada de los primeros Qom a afincar en la localidad.
Hoy es significativa la presencia de personas de etnia Qom que están radicados en la ciudad de Castelli y Villa Río Bermejito .
Podemos afirmar que las comunidades originarias Qom ( oxidentales ) le deben gratitud al Dr. Cicchetti por su noble tarea de recuperar sus espectativas de vida y aumentar la natalidad salvaguardando su raza en peligro de extinción.
Fuente: Historiador Juan Jose Schmidt