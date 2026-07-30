MICHELLE NOTAGAY ENTREGÓ 200 PARES DE CALZADOS A ALUMNOS DE UNA ESCUELA DE EL ESPINILLO
30 julio, 2026
La Modelo, Productora y Conductora de su Programa MNTV; Co Conductora del Programa de NovaTV y Productora del Programa «Bien Bizarro» de los influencer Ubermanija y el Gordo que Fuma, entregó donaciones en la E.E.P. N°988 del Paraje Pozo del Bayo en El Espinillo.
Fueron 200 pares de zapatillas de la marca Stone!
@stoneargentina_
En diálogo con Castelli en Linea Michelle dijo: «pude concretar esto gracias a Stone y además llevé panecillos de leche».
«Gracias a mi mamá Analia Zalasar que hizo posible todo esto junto al Director de la escuela Raúl Alberto Ramón Guillar. Y gracias a las maestras que nos ayudaron con la entrega».
«También gracias a Pio Oscar Sander mi querido intendente de Castelli que me donó combustible».