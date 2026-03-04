MINISTRO GUTIÉRREZ: “MÁS DE 230 MIL ALUMNOS RECIBIRÁN ENTREGA TRIMESTRAL DE LECHE EN ESCUELAS DEL CHACO”
*Además de las raciones asignadas a cada institución en el marco del Servicio de Comedores Escolares, el Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Desarrollo Humano del Chaco, implementará “este refuerzo nutricional de leche, como parte de las políticas destinadas a atender las necesidades básicas de alimentación de las poblaciones en situación de vulnerabilidad que concurren a las instituciones educativas”- afirmó el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez.*
En este sentido, el funcionario provincial señaló que: “más de 230 mil estudiantes de 1.730 escuelas de la provincia recibirán de manera trimestral la entrega de leche como complemento o refuerzo nutricional, garantizando así una alimentación complementaria para niños y adolescentes que asisten a establecimientos educativos de gestión estatal”.
La medida tiene como objetivo fortalecer la alimentación que los estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario reciben en sus hogares, favoreciendo su crecimiento, desarrollo y trayectoria socioeducativa. Esta iniciativa alcanzará a las 1.730 instituciones educativas de gestión estatal de toda la provincia y la cantidad de leche que reciba cada establecimiento estará determinada por su matrícula escolar.
La distribución se llevará adelante a través del Programa Social Articulado Provincial Ñachec, lo que permitirá garantizar una logística ágil, rápida y eficiente para que los alimentos lleguen a cada comunidad educativa.
Además, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, remarcó el lineamiento de trabajo establecido por el gobernador Leandro Zdero: “nos puso como objetivo a todas las áreas mejorar la calidad nutricional que se ofrece en el Servicio Alimentario Escolar durante todo el ciclo lectivo 2026”.
El Gobierno provincial continúa fortaleciendo las políticas alimentarias en el ámbito escolar, buscando garantizar mejores condiciones de nutrición y el acompañamiento para miles de estudiantes en todo el territorio chaqueño.