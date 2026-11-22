MIRAFLORES: DESPISTÓ CON SU AUTOMÓVIL EN EL PARAJE 4 DE FEBRERO Y FUE TRASLADADO AL HOSPITAL
Un accidente de tránsito se registró en la madrugada del domingo 22 de noviembre, sobre un camino vecinal del paraje 4 de Febrero, jurisdicción de Miraflores.
Según el informe policial, un joven de 29 años, domiciliado en la planta urbana de dicha localidad, conducía un automóvil Chevrolet Corsa de color blanco cuando, por circunstancias que se desconocen, perdió el control del rodado y despistó.
Como consecuencia del siniestro, el vehículo sufrió importantes daños materiales en su parte frontal y trasera. No hubo terceros involucrados.
El conductor fue trasladado en ambulancia al hospital local para recibir atención médica. Hasta el momento del informe policial, no se habían brindado precisiones sobre su estado de salud.
Intervino personal de la Comisaría de Miraflores, bajo las directivas de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 2, a cargo del Dr. Gerónimo Agustín Roggero, quien dispuso las diligencias correspondientes y la entrega del vehículo a su propietario o familiares, previa acreditación de la propiedad.