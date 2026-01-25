MIRAFLORES: DETUVIERON A UN HOMBRE CON DOSIS DE COCAÍNA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD
En un operativo realizado sobre la Avenida San Martín, personal de la Comisaría de Miraflores logró la aprehensión de un ciudadano de 30 años por infracción a la Ley de Estupefacientes.
Los agentes interceptaron al sujeto, tras un control de identificación de personas. Ante la sospecha de que transportaba sustancias prohibidas, solicitaron la presencia de la División Drogas Peligrosas, quienes realizaron las pruebas de rigor.
PRUEBA DE CAMPO Y DETENCIÓN
En presencia de testigos, el demorado exhibió un envoltorio de polietileno que ocultaba en su bermuda. Los reactivos químicos confirmaron que la sustancia era Clorhidrato de Cocaína, con un pesaje total de 8,4 gramos.
La Fiscalía Antidroga N° 1 de Sáenz Peña, ordenó el secuestro de la droga y del teléfono celular del implicado. Luego fue notificado de su aprehensión en causa Supedta Infraccion a la Ley 23.737.