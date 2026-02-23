 Inicio > Actualidad & General > MIRAFLORES: DON JUAN Y SU FAMILIA YA TIENEN SU CASA NUEVA

MIRAFLORES: DON JUAN Y SU FAMILIA YA TIENEN SU CASA NUEVA

23 febrero, 2026



Después de que un tornado destruyera su hogar, desde la Municipalidad de Miraflores se comprometimos a reconstruir su vivienda. ¡Y hoy es una realidad

Don Juan Figueroa y su familia ya tienen una nueva casa, gracias al esfuerzo y compromiso del equipo municipal y de vecinos que ayudaron.

La construcción cuenta con dos habitaciones, las cuales están construidas con material, con piso y revocadas.

Felicitaciones a don Juan y su familia que hoy tienen un nuevo comienzo. ¡Estamos con ustedes!


