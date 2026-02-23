MIRAFLORES: DON JUAN Y SU FAMILIA YA TIENEN SU CASA NUEVA

En diálogo con el medio nacional América TV, el gobernador chaqueño informó que en la provincia ya se registran 81 casos de coronavirus.

CAPITANICH CONFIRMÓ OTROS OCHO CASOS DE CORONAVIRUS Y SON 81 LOS CONTAGIADOS EN CHACO

CHACO: SERÁ OBLIGATORIA LA RESTAURACIÓN DE AMBIENTES PARA LOS INFRACTORES QUE PRODUJERON DESMONTES ILEGALES

Desde la Dirección de Bosques del Chaco se articularon acciones con la Fiscalía de Estado de la Provincia, con el objeto de coordinar