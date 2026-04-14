MIRAFLORES: EL GOBIERNO APELÓ EL FALLO JUDICIAL POR EL LOTE 88 AL CONSIDERAR QUE PONE EN RIESGO LA PAZ SOCIAL
Mediante la Fiscalía de Estado, el gobierno provincial avanzó con la apelación contra la resolución judicial que busca forzar la escrituración inmediata del Lote 88 en la localidad de Miraflores a favor de una asociación integrada por comunidades originarias.
El gobierno argumenta que la ejecución de la sentencia resulta materialmente compleja y socialmente riesgosa, ya que afecta de manera directa a cerca de 600 familias de pobladores criollos con ocupaciones consolidadas de más de 30 años, así como a instituciones públicas y al propio municipio de Miraflores que funcionan dentro del predio. Según el escrito, avanzar sin una instancia de mediación podría derivar en un «conflicto social de magnitud institucional irreversible».
Desde Fiscalía se solicitó constituir un ámbito de discusión en el que estén todos los involucrados: la organización a la que se le otorgaría el lote 88, las familias que allí viven actualmente y deberían ser reubicadas, la Legislatura provincial porque considera que al estar dentro del ejido de Miraflores debiera legislarse para modificar la composición de la localidad y el municipio local.