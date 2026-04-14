MIRAFLORES: EL GOBIERNO APELÓ EL FALLO JUDICIAL POR EL LOTE 88 AL CONSIDERAR QUE  PONE EN RIESGO LA PAZ SOCIAL

QARAMTA: QUE NO SEA EL ÚLTIMO YAGUARETÉ

El territorio de Qaramta⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Qaramta es uno de los últimos “tigres” sobrevivientes del Chaco Argentino. El yaguareté se halla en peligro crítico de extinción