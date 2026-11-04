MIRAFLORES: EL MINISTRO DUDIK RECORRIÓ ZONAS AFECTADAS POR EL TEMPORAL Y COMPROMETIÓ EL ACOMPAÑAMIENTO DEL GOBIERNO A LOS PRODUCTORES
Tras las fuertes tormentas, caída de granizo y vientos intensos registrados el pasado sábado 31 de octubre, funcionarios del Gobierno del Chaco recorrieron los parajes Cuatro Bocas y Balbuena, donde numerosos productores sufrieron importantes pérdidas en sus cultivos, pasturas y animales.
El ministro de la Producción del Chaco, Oscar Dudik, acompañado por el subsecretario de Agricultura, Dr. Julio Fantín; el coordinador provincial Edgar Abel Silva; el concejal de Miraflores Roberto Gil; el delegado de Producción Chacho Albornoz y el dirigente local Dr. Adrian Fariña, recorrieron establecimientos rurales afectados por el violento fenómeno climático que azotó la región.
La visita tuvo como principal objetivo conocer de primera mano los daños ocasionados por el temporal, dialogar con las familias productoras y transmitir el compromiso del Gobierno provincial de acompañarlas en el proceso de recuperación.
LUIS MINIG, UNO DE LOS PRODUCTORES MÁS AFECTADOS
El primer establecimiento visitado fue el de Luis Minig, quien sufrió pérdidas devastadoras como consecuencia de las fuertes tormentas y el granizo.
Según lo manifestado durante la recorrida, el productor perdió la totalidad de su cultivo de sandías, que se encontraba prácticamente listo para la cosecha. Además, resultaron afectadas 11 hectáreas de pasturas y se registraron pérdidas de animales, provocando un importante perjuicio económico para su actividad.
La situación refleja el difícil momento que atraviesan varias familias rurales de la zona, que dependen directamente de la producción agropecuaria para sostener sus hogares.
EL GOBIERNO PROVINCIAL COMPROMETIÓ SU ACOMPAÑAMIENTO
Durante la recorrida, los funcionarios transmitieron el compromiso del Gobierno del Chaco, encabezado por el gobernador Leandro Zdero , de acompañar a los productores damnificados para que puedan recuperarse de las pérdidas y continuar desarrollando sus actividades productivas.
La presencia de las autoridades permitió escuchar las necesidades de los afectados y observar directamente la magnitud de los daños ocasionados por el fenómeno climático.
Por su parte Minig expresó su agradecimiento al gobernador Leandro Zdero, al ministro Dudik y a los demás funcionarios provinciales que se acercaron hasta su establecimiento para interiorizarse sobre la difícil situación que atraviesa.
El productor destacó la importancia de que las autoridades estén presentes en el territorio, especialmente en momentos en los que las familias rurales necesitan acompañamiento para volver a ponerse de pie.
La recorrida dejó en evidencia las graves consecuencias del temporal en la zona rural de Miraflores y la necesidad de brindar respuestas a quienes, pese a las adversidades climáticas, continúan apostando al trabajo y a la producción chaqueña.
Desde los parajes Cuatro Bocas y Balbuena, los productores esperan poder superar este difícil momento y seguir trabajando la tierra, una actividad fundamental para la economía de la región.