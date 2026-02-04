MIRAFLORES: EL PROGRAMA ÑACHEC REFUERZA EL ACCESO AL AGUA EN COMUNIDADES RURALES
*El programa provincial social y articulado Ñachec, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa con la entrega de tanques cisterna en distintas comunidades rurales de Miraflores, en el marco del convenio que fue firmado con UNICEF, con el objetivo de mejorar el acceso al agua segura para las familias.*
La actividad fue coordinada por Fernando Vogel, referente regional de Ñachec, quien destacó el trabajo territorial y el acompañamiento permanente a las comunidades más alejadas. “Hoy entregamos más tanques en el Paraje Media Luna y el Paraje Zapallar, y ahora continuamos el operativo por Santa Bárbara y Las Carpas, acercando soluciones concretas a las familias que más lo necesitan”, expresó Vogel.
En ese sentido, el referente regional remarcó la importancia del trabajo articulado: “Este es un trabajo que se hace de manera planificada, en articulación con UNICEF y con presencia en el territorio, escuchando a cada comunidad y dando respuestas reales”.
Hasta el momento, los tanques cisterna ya fueron entregados en los siguientes lugares:
-Paraje Central Norte
-Lote 34
-Lote 86
-Paraje El Milagro
-Lote 44
-Lote 46
Finalmente, Vogel agradeció la confianza “que nos transmite el Gobernador Zdero de que se puede salir adelante, con esfuerzo y de poder llegar a cada rincón de la provincia, junto al ministro Diego Gutiérrez, para que el programa continúe avanzando en distintos puntos de la región. Ñachec seguirá llegando a los parajes, fortaleciendo el acceso al agua, en territorio y acompañando a las familias rurales, que es una prioridad para este Gobierno provincial”.