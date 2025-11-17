MIRAFLORES: FUE DETENIDO «KIKO RUIZ», ACUSADO DE ATACAR A SU PAREJA Y A SU HIJASTRA CON UN ARMA DE FUEGO
En un amplio operativo policial, la Policía del Chaco logró detener este lunes al mediodía a Reinaldo Ruiz, alias “Kiko”, de 58 años, acusado de intentar matar a su pareja y agredir a su hijastra en un grave episodio de violencia de género ocurrido el domingo en el barrio Koki de Miraflores.
El hecho
El domingo 16 de noviembre, alrededor de las 13:15, la Comisaría de Miraflores tomó conocimiento del ataque. Según los informes oficiales, Ruiz disparó con un arma de fuego contra su pareja, N M (55), provocándole heridas en el rostro, y además agredió físicamente a su hija, C M(21).
Las dos mujeres fueron asistidas inicialmente en el hospital local y luego derivadas al Hospital Bicentenario.
Los médicos diagnosticaron:
Norma Meza: dos heridas en el rostro y contusiones; sin alta médica.
Celeste Mosman: hematoma en la zona frontal; sin alta médica.
Más tarde, ambas denunciaron el ataque ante la División de Violencia Familiar y de Género.
Medidas judiciales y protección a las víctimas
La causa, caratulada como “Sup. Tentativa de Homicidio Agravado en Contexto de Violencia de Género”, quedó a cargo del Fiscal de Investigación Penal N° 2, Dr. Gerónimo Roggero, quien ordenó la localización inmediata del agresor.
La Jueza de Familia N° 2, Dra. Liliana Sengger, dispuso asimismo medidas cautelares:
Prohibición de acercamiento para Ruiz
Cese de hostigamiento hacia Meza y Mosman
Mientras tanto, se implementó una consigna policial permanente para resguardar a las víctimas.
En horas de la mañana del lunes, ambas mujeres fueron trasladadas al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña para estudios más complejos.
La detención
A las 12:00 de este lunes, en el marco del Operativo Nº 953 DOI/25, personal policial logró ubicar y detener a Ruiz en la zona rural, a unos 2 km de Miraflores, en un domicilio perteneciente a un ciudadano identificado como “Primo Sena”.
Durante el procedimiento se secuestró:
Una motocicleta APPIA 150 cc
Un cartucho calibre .22 percutado
Un cuchillo tipo puñal con vaina
Otros elementos de interés para la investigación
La Policía continúa con rastrillajes para hallar el arma de fuego utilizada.
El fiscal Roggero tomó conocimiento de la detención y se continúan las diligencias judiciales correspondientes.
Operativo policial
La intervención estuvo coordinada por:
Comisario Inspector Eduardo Andrés Villaboa Barbetti – Dirección Zona Interior J.J. Castelli
Comisario Inspector Daniel Eduardo Peralta – Supervisor de Turno
Subcomisario Germán Leandro Sánchez – Jefe de la Comisaría Miraflores.